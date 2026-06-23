Trevor Bauer vuelve a Diablos Rojos

Trevor Bauer regresa a la Liga Mexicana de Beisbol y lo hace de nueva cuenta con los Diablos Rojos del México, quienes anunciaron el retorno del lanzador estadounidense, quien fue una de las figuras en la conquista del campeonato de la temporada 2024.

Bauer volverá a vestir la franela de los Diablos después de su experiencia en la Liga de Japón con los Yokohama Bay Stars durante 2025, y de su participación en la Atlantic League con los Long Island Ducks en 2026.

El serpentinero podrá integrarse al róster escarlata a partir del 3 de julio, fecha en la que iniciará la serie frente a los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú.

Durante la campaña 2024 terminó invicto con récord de 10-0, registró una efectividad de 2.48 en 14 aperturas y acumuló 120 ponches en 83.1 entradas de trabajo. Ese rendimiento le permitió conquistar el liderato de ponches y obtener el reconocimiento como Pítcher del Año.

Ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, Bauer se convirtió también en apenas el quinto lanzador de los Diablos Rojos en liderar la Liga Mexicana en ponches.