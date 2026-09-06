Triste debut de Jaguares FC y en casa

La fiesta que inició con sonrisas, terminó con rostros de tristeza, ante la decepcionante presentación de Jaguares FC en la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier.

En su primera aparición en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, al equipo felino solo le ajustó para empatar 2-2 contra Montañeses FC y encima perdió en penales el punto extra, por dos goles a tres.

Coloso sin llenar

El coloso capitalino, que puede albergar hasta 30 mil aficionados en sus tribunas, volvió a lucir los grandes huecos de costumbre. Unos cientos de aficionados en la tribuna preferente, otros más sin llegar a llenar el espacio de plateas, los fieles pero pocos porristas de lo que antes se conoció como la Tribuna Naranja (cabecera norte) y la sur completamente vacía, eso sin contar que se dio un 2x1 en el boletaje y concierto de música norteña con tal de registrar una gran entrada, lo cual al final no sucedió.

Futbol entre penumbras

El encuentro tuvo un mal presagio desde el inicio para los felinos. Apenas al minuto ocho Montañeses FC anotó el 1-0 a través de Alan Pérez.

Y por increíble que parezca para el nivel de la división profesional que es la Liga Premier FMF, el encuentro tuvo que ser detenido seis minutos después, ante el funcionamiento de la mitad de las luces del estadio y un partido que se estaba jugando como en las ligas llaneras, entre penumbras al caer la noche.

Tras la espera finalmente se les prendieron los focos y esa pausa jugó en favor de Jaguares FC, que en la reanudación agarró dormido a su rival y consiguió el 1-1 tras un “oso” del portero, que le dejó un balón servido a Diego Piñón al 17’.

El cuadro naranja aprovechó que Montañeses seguían encandilados y al 25’ le dio la vuelta con gol de Juan Pablo Saldívar para el 2-1.

Se deja empatar

Jaguares FC se encontró con el resultado que necesitaba para manejar el encuentro, pero al paso de los minutos su rival reaccionó y fue ganando terreno hasta lograr el empate 2-2 a través de Esvith Andrade en el 79’.

Montañeses incluso lució mejor al cierre, pero el tiempo no le alcanzó para ganarlo, pero eso no evitó otro trago amargo para el público, que presenció poco después la derrota en tanda de penales, por marcador de dos goles a tres.

De esta manera, el visitante se llevó casi todo el botín y aguó la fiesta, con dos puntos rumbo a Orizaba, mientras que el Jaguar no pudo rugir en casa, dando un nuevo desaire a sus fanáticos.