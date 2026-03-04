Tritones conquistaron la laguna de Koilá

Representantes del club deportivo El Delfín se colocaron entre los mejores del Acuatlón y Triatlón Comitán 2026, celebrado en la laguna Koilá.

La actuación más sobresaliente fue la de Miguel Ángel Cáceres Nangusé, quien obtuvo el primer lugar en el Triatlón juvenil mayor (18-19 años), con un tiempo de 17 minutos y 57 segundos.

El chiapaneco, que actualmente entrena en Xalapa, Veracruz, superó a Felipe Ortiz Rovelo y a Brian Gómez Martínez, segundo y tercero respectivamente, asegurando además su pase al regional clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El siguiente compromiso para Cáceres Nangusé será el clasificatorio de los días 14 y 15 de marzo en Veracruz, donde buscará representar a Chiapas en la máxima justa nacional juvenil.

Otros resultados

Por su parte, Saúl Pérez Méndez brilló en el Acuatlón Comitán 2026 al conquistar el primer lugar de la categoría libre tras completar la prueba de 700 metros de Natación y 5 kilómetros de carrera, con un tiempo de 44 minutos y 28 segundos.

Leonel Pérez Gómez se quedó con el tercer puesto en el Triatlón de la categoría libre bici de montaña al detener el cronómetro en 1 hora, 41 minutos y 10 segundos.

Cabe mencionar que el evento fue organizado por la Asociación de Triatlón del Estado de Chiapas, reafirmando su compromiso con el impulso y desarrollo de esta disciplina en la entidad.