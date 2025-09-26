Triunfa Dorthom en el Campeonato Regional

Luciendo con orgullo las medallas obtenidas como producto de su esfuerzo y dedicación, 15 atletas pertenecientes a Dorthom Gymnastics realizaron una presentación oficial de sus logros en el Campeonato Regional de Mérida, Yucatán.

La prestigiada academia capitalina, que dirige la entrenadora María Esther Thomas Castorena, abrió sus puertas para presentar a sus medallistas, quienes ante la mirada de padres de familia, entrenadores y compañeras de equipo, pasaron una a una al frente para compartir su emoción.

Y es que este año, Dorthom retomó el liderazgo por equipo del Nivel 3, sumando 148.661 puntos con las gimnastas: Mariela Mondragón, Ximena Molano, Abril Robledo, Romina Gutiérrez, Miranda Medina, Victoria Gallardo y Romina Pérez.

Asimismo, obtuvo el primer lugar por equipo en N5 con 135.995 puntos, con las atletas, Isabel de Fuentes, Grecia Pérez, Sophia Vera y Sara Toledo.

Con este puntaje clasificaron a la Final Nacional de Bases de GAF 2025, a realizarse el próximo mes de octubre en Michoacán, donde competirán contra las mejores exponentes del país.

Gimnastas campeonas regionales

Destacó como bicampeona regional absoluta de la categoría B, Bárbara Marín. Obtuvo cuatro oros y tras ser monarca en 2023 en el Nivel 3, ahora lo consiguió en N4.

Por su parte, Isabel de Fuentes se alzó campeona regional absoluta en categoría C del N5, con un oro y tres medallas de plata.

Y en el Nivel 3 figuró como campeona absoluta de la categoría C, Mariela Mondragón, con dos oros (en Viga de Equilibrio y Manos Libres), una plata (Barras Asimétricas) y un bronce (en Salto de Caballo).

Como subcampeonas regionales, Dorthom Gymnastics tuvo a: Ximena Molano en N3 categoría C; Miranda Medina en N3 categoría A; Grecia Pérez, en N5 categoría B; Sophia Vera en N5 categoría B y; a Elena Guillén en N6 de la categoría E.

Medallistas por aparatos

En el Nivel 5, Sara Toledo tuvo la participación más sobresaliente, con medalla de oro en Salto de Caballo, en la que ha sido campeona regional por tres años consecutivos; asimismo ganó plata en Manos Libres, bronce en Viga de Equilibrio y bronce en el All Around de la categoría C.

Destacó por sus logros en el Nivel 3, Abril Robledo, quien ganó oro en Salto de Caballo y bronce en Manos Libres de la categoría C. De igual forma, Victoria Gallardo fue plata en Manos Libres de la categoría B.

Finalmente, en N4, Jeanete Pérez obtuvo oro en la Viga de Equilibrio, plata en Salto de Caballo y bronce en el All Around B.