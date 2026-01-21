Triunfo apretado en la última entrada

La emoción se mantuvo hasta el último lanzamiento en el campo de pelota de Caña Hueca, donde la novena de Liliana Carnicería logró una victoria apretada de 8 carreras a 7 sobre Caly, en duelo correspondiente a la actividad de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, dentro de la rama varonil, disputado el fin de semana.

Desde las primeras entradas, ambos equipos mostraron disposición ofensiva y un planteamiento agresivo, apostando por el contacto oportuno y la presión constante en las bases. Caly fue el encargado de inaugurar la pizarra, aprovechando errores defensivos y batazos oportunos para tomar ventaja tempranera, obligando a Liliana Carnicería a ajustar su esquema tanto a la ofensiva como en el trabajo desde la lomita.

Respuesta inmediata

La respuesta no tardó en llegar, ya que Liliana Carnicería comenzó a recortar distancias con una ofensiva ordenada, destacando la paciencia en el plato y la correcta ejecución del corrido de bases. Con el paso de los “innings”, el encuentro se volvió un auténtico intercambio de carreras, manteniendo al público atento ante cada turno al bat.

Caly volvió a adelantarse a mitad del juego, apoyado en batazos largos y una producción constante: sin embargo, no consiguió despegarse definitivamente. Liliana Carnicería, por su parte, mantuvo la calma y apostó por la constancia ofensiva, logrando empatar y posteriormente dar la vuelta al marcador en un “inning clave” en el que el bateo oportuno marcó la diferencia.

Recta final

En la recta final, el partido se tornó tenso. Caly recortó la diferencia y puso presión hasta el último episodio, colocando hombres en circulación y amenazando con igualar la pizarra. No obstante, la defensiva de Liliana Carnicería respondió en el momento justo, cerrando los espacios y concretando los “outs” necesarios para sellar la victoria por 8-7.

Con este resultado, Liliana Carnicería suma un triunfo valioso dentro del torneo, reafirmando su competitividad en una liga que se caracteriza por los encuentros parejos y de alto nivel. El duelo dejó claro que ambos equipos cuentan con planteles sólidos y que cada jornada en Caña Hueca se vive con intensidad, convirtiendo a la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez en un referente del deporte local.