Triunfo con sabor chiapaneco para Cruz Azul

La participación de Cruz Azul Lagunas en la Temporada 2026-2027 de la categoría Premier B —de Liga Premier FMF— comenzó de manera positiva al imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante Gorilas, en el estadio Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca.
El único tanto del encuentro tuvo sello chiapaneco, a través de Samuel Espinosa González, quien recibió un envío dentro del área y, ante la salida del guardameta Diego Reyes, definió de pierna izquierda para colocar el 1-0 apenas al minuto 5.
El delantero, quien portó el dorsal 113, permaneció en el terreno de juego hasta el 76, cuando cedió su lugar a Jesús Nieto.
Legión chiapaneca
Cabe destacar que el entrenador de la Máquina, Alexis López, incluyó desde el arranque a dos jugadores chiapanecos, Espinosa González y Carlos Ramos Martínez, mientras que en la segunda mitad también tuvo participación Luis Moreno Cruz, quien ingresó al minuto 56 en lugar de Gilberto Cajita.
César Rojas Mendoza y Erick Chantiri Solís permanecieron entre los suplentes sin tener minutos en esta primera jornada, mientras que en esta oportunidad no fueron convocados otros elementos chiapanecos como el portero Ubelmar Luna Pérez, además de Carlos Moreno Salinas y Francisco Medina Liévano.