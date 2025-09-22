Triunfo de 3-1 ante Chapulineros

Con determinación, entrega y contundencia, Tapachula FC regresó a la senda del triunfo y lo hizo con el mayor rédito posible a su favor. El equipo de la Perla del Soconusco consiguió una sonada victoria de 3 goles a 1 sobre Chapulineros de Oaxaca que les otorga 4 puntos, en partido correspondiente a la jornada 5 de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier de México, celebrado en el Estadio Independiente MRCI.

El partido estaba abierto para ambos bandos tras prevalecer el marcador sin goles al cabo de la primera media hora.

Sin embargo, el cuadro tapachulteco se adelantó en el marcador al minuto 35 gracias a una precisa definición de tiro penal del ariete colombiano, Yomar Rentería, para poner el 1-0 con el cual se fueron al descanso.

Segunda mitad empieza con goles

Chapulineros, dirigidos por Jonathan Estrada, hizo un ajuste al arranque del segundo tiempo con el ingreso de Brayan Blancas en lugar de Armando Amaya, lo que pronto le rindió resultados en su funcionamiento en el marcador, y es que empataron 1-1 al minuto 51 con anotación del lateral Daniel Mederos.

No obstante, la reacción del equipo dirigido por el profesor Diego Mazariegos no tardó en llegar y apenas cuatro minutos después, apareció la figura del delantero Gabriel Vidal para poner a Tapachula FC por delante con el 2 a 1 mediante un certero disparo dentro del área.

El cuadro de casa se complicó el encuentro a los 87 minutos, con la expulsión de Brayam Blancas, lo que permitió a los chiapanecos manejar mejor la recta final.

El delantero tapachulteco, Francisco Ramírez, sentenció el partido en el tiempo agregado, anotando al minuto 98 el 3-1 definitivo que desató la euforia entre sus compañeros.

Mejoran su posición

Con este resultado, y gracias a la diferencia de dos goles en el marcador a su favor como visitante, Tapachula FC no suma tres sino cuatro puntos en esta jornada, alcanzando así un total de 7 unidades dentro del grupo 3, lo que fortalece sus aspiraciones de escalar posiciones pues llegaban a esta fecha entre los últimos.

Pese a la alegría de la victoria, Tapachula FC dará vuelta a la página pronto, pues su siguiente compromiso es el sábado 27 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Olímpico a los Toros de Celaya.