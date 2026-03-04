Triunfo del Inter frena ilusión chiapaneca

El Inter Playa del Carmen dio un paso sólido rumbo a la Liguilla al imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Tapachula FC en encuentro de la jornada 21 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, celebrado en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.

Antes del arranque del partido destacó la celebración de un protocolo de unidad y paz con el despliegue de una lona alusiva y la fotografía oficial conjunta con jugadores de ambos equipos, como parte de la conmemoración del Día de la Bandera, tras lo cual se dio paso a la batalla en el rectángulo verde, ubicado a pocas calles del mar en Playa del Carmen.

Gol tempranero y decisivo

El choque se decantó muy temprano, pues apenas al minuto 7, Francisco Quiñones prendió el balón desde fuera del área y lo colocó en el ángulo izquierdo, lejos del alcance del guardameta Kefrén Avilés, para decretar el 1-0.

Fue un golpe anímico duro para los chiapanecos, que al paso de los minutos intentaron sacudirse la presión de un rival, el cual creció en confianza y amenazó con ir con todo por más anotaciones.

El cuadro local, dirigido por José Luis Trejo, mantuvo la iniciativa durante la primera mitad, generando aproximaciones que no lograron ampliar la ventaja antes del descanso.

Reacción, pero sin gol

En el complemento, la escuadra chiapaneca que dirige Diego Mazariegos mejoró su desempeño y pudo incluso cambiar el rumbo del partido en una acción clave al minuto 70, cuando el silbante Héctor Morales había señalado una pena máxima que fue ejecutada por José Rodrigo Guillén; sin embargo, el arquero Christian García se convirtió en factor al lanzarse a su izquierda y desviar el disparo.

El Inter Playa pudo así sostener la ventaja en el tramo más complicado del encuentro, controlando al equipo de Tapachula, que ya no tuvo otra ocasión para al menos igualar.

Panoramas opuestos

Con este resultado, el Inter llegó a 35 unidades en el grupo 3 y permanece en zona de clasificación a la Liguilla como cuarto lugar, en tanto que Tapachula FC se queda en 28 puntos y baja al octavo casillero, complicando sus opciones de calificar.

En la fecha 22, Inter Playa visitará al líder invicto Racing de Veracruz, mientras que Tapachula FC recibirá a Montañeses FC en el partido estelar de la división, mejor conocido como Lunes Premier, el 9 de marzo a las 20:05 horas, en el estadio Olímpico.