Con un marcador de 14-7, Petroleros dio un golpe de autoridad en el Torneo Invernal de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutierrez, imponiéndose ante Ocelotes.

El partido inició con dominio del cuadro felino, que se fue arriba en el marcador; no obstante, con garra y ajustes tácticos, el equipo vestido de blanco retomó el paso ejecutando vistosas jugadas a la defensiva, pero sobre todo siendo efectivo al bateo, incluyendo batazos de cuatro bases.

De esta manera, a mitad del encuentro, Petroleros inició una furiosa remontada que dejó el marcador 14 carreras contra 7, que obligó a los ampáyeres a parar el partido, decretando la victoria por regla ante la amplia diferencia de carreras en favor de la escuadra que hizo valer el adagio: “Caballo que alcanza gana”.

El conjunto de Petroleros, que se encuentra en un proceso de renovación de jugadores, inició con pie derecho el torneo, esperando para el siguiente duelo tener más robustecidas sus líneas y terminar siendo el equipo a vencer de este certamen a desarrollarse durante el periodo invernal en Chiapas.