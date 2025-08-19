Triunfo para el Andretti-Jourdain Autosport

El Andretti-Jourdain Autosport firmó una gran actuación en la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025, consiguiendo triunfo y podio en la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1, como parte del Speed Fest, en el espectacular autódromo Hermanos Rodríguez.

Fue un desafío importante para el Andretti-Jourdain Autosport y su piloto Paul Jourdain, en busca de cumplir con nuevos objetivos al volante del auto 9 de JETZ Autopartes y Hoosier Tire, logrando un par de buenas calificaciones, para arrancar como segundo en los dos “heats”.

Apareció la bandera verde para la primera carrera, con Jourdain marcando el ritmo para lograr el adelantamiento y ponerse en el primer puesto, mismo que no soltó hasta cruzar la meta alcanzando el triunfo.

Segundo podio

Para la segunda carrera se registró una entrada importante en el complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. El público vivió un enfrentamiento lleno de adrenalina, en el que Michel Jourdain mantuvo un ritmo interesante para alcanzar el segundo sitio, firmando de esta forma un segundo podio que le permitió salir con balance positivo para el Andretti-Jourdain Autosport.

El siguiente paso para el Andretti-Jourdain Autosport estará en Chihuahua, el próximo 7 de septiembre, cuando la Súper Copa Roshfrans 2025 celebre su séptima fecha de la campaña.