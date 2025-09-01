Tropiezo en Yucatán ante Deportiva Venados

Tapachula FC no salió bien librado de su excursión en el Estadio Alonso Diego Molina, donde sucumbió 1-3 frente al Deportiva Venados, en duelo válido por la fecha 2 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF.

Tapachula F.C. fue valiente y salió a presionar desde el arranque del partido, pero el marcador se mantuvo sin goles gracias a la defensiva del club astado, que cerró los espacios a los atacantes chiapanecos y tuvo en el arquero Lothar López a su principal figura.

De hecho, Edson de León estuvo cerca de anotar para los de la Perla del Soconusco con una espectacular chilena, pero el portero resolvió la acción atrapando el balón.

Francisco Ramírez tuvo otra acción de peligro para Tapachula FC, mientras que el ex Jaguares, Klinsman Calderón, estuvo cerca de anotar para los yucatecos, pero el cero a cero prevaleció al cabo del primer tiempo.

Llegaron los goles

Para el segundo tiempo la contundencia estuvo del lado de los locales, anotando el 1-0 en una acción que inició César Landa, que rápidamente ubicó a Francisco Castañeda en el borde del área, a quien le sirvió el esférico para que lo mandara al fondo al minuto 51.

Tapachula no bajó los brazos y empató 1-1 el encuentro con un remate de cabeza por Jesús Navarro al 56’.

Sin embargo, Klinsman Calderón se estrenó con un golazo al minuto 70, en el que encaró a la defensa rival, se quitó la marca, entró al área y disparó cruzado para devolver la ventaja a Deportiva con el 2-1.

Venados sentenció el emocionante encuentro a través de Brayan Beltrán, quien entró al área taladrando la defensa desde la banda de la derecha para el definitivo 3 a 1.

Próximos compromisos

Tapachula FC tendrá descanso en la próxima fecha 3, por lo que su siguiente duelo lo jugará hasta el 15 de septiembre, cuando reciba la visita de Racing de Veracruz.

Por su parte, Deportiva Venados viajará a Boca del Río, Veracruz, para enfrentar al Racing el sábado 6 de septiembre en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.