Tropiezo felino en arranque de temporada

Jaguares FC comenzó con el pie izquierdo su participación en la Temporada 205-2026 de la Liga Premier Serie A, luego de caer por la mínima diferencia (0-1) ante Héroes de Zaci, en duelo celebrado en el estadio Claudio Suárez, en Texcoco, Estado de México.

El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del grupo 3, tuvo de todo, empezando por una inusual demora, causada por una inconsistencia en el sistema de registro de jugadores, situación que al final fue resuelta.

No obstante, se temió que pudiera haber dos escenarios: arrancar el juego y que se solventará después, con la posibilidad de una resolución adversa, o esperar a que la inconsistencia se solucionara para disputar el partido con una hora de retraso, pero sin posibilidad de que sucediera algo posteriormente.

Primer once felino

Jaguares FC, en el inicio de la era de Francisco Ramírez como entrenador, presentó a Axel López en la portería, con una línea defensiva conformada por Fernando Ramírez, Luis Carrillo, Irving Márquez y Osciel de la Cruz, dejando en medio campo a Óscar Arredondo, Pedro Santos y Gabriel Sánchez, en tanto que los goles quedaron quedaron sobre todo en manos del ataque integrado por Ángel Tecpanécatl, Miguel Guzmán y Javier Hernández.

El gran ausente del primer duelo fue el colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien apenas está comenzando un largo proceso de recuperación.

Un doloroso revés

El retraso en el arranque hizo mella en ambas escuadras, pues fue notable la falta de intensidad en los minutos iniciales, que no pudieron ser bien aprovechados.

Jaguares FC intentó atacar sobre todo por las bandas y tuvo como motor ofensivo al experimentado Ángel Tecpanécatl. Sin embargo, el equipo local lució peligroso y obligó a arquero Axel López a intervenir en varias ocasiones para mantener su portería imbatida.

Parecía que el partido estaba encaminado a un empate sin goles, pero el cuadro de casa puso el 1-0 en un tiro de esquina por izquierda, en el que un jugador de Zaci remató a primer poste, la defensa no la pudo despejar la pelota y el rebote le cayó a Enrique Ávalos para mandarla a guardar.

Jaguares FC peleó hasta los minutos finales para intentar rescatar el empate, pero el marcador ya no se movió y de esta forma se llevan su primera descalabro.

Próximo partido

El calendario depara a los chiapanecos uno de los duelos más complejos de toda la primera vuelta, apenas en la fecha 2, recibiendo al Inter Playa del Carmen el próximo sábado, a las 19:00 horas, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.