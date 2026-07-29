Trucks México define boletos rumbo al Chase

Trucks México Series regresará al Súper Óvalo Potosino este domingo 2 de agosto para disputar la séptima y penúltima fecha de la temporada regular 2026, competencia que será determinante en la lucha por avanzar al Chase.

El campeonato otorgará siete lugares para la postemporada: seis mediante la clasificación general y uno por la vía del comodín, que se definirá después de la octava fecha. Roberto Espinosa llegará como líder con 283 puntos, seguido por Carlos Novelo, quien suma 248 unidades.

La pelea más cerrada es entre el quinto y séptimo puesto. Santiago Cruz ocupa la quinta posición con 227 puntos, Edwin Arenas cuenta con 226 y Sebastián Rodríguez, líder de los novatos, acumula 224, por lo que únicamente tres unidades separan a los principales aspirantes.

La carrera comenzará a las 11:30 horas en el óvalo de media milla y tendrá una duración de 100 vueltas o un máximo de 75 minutos. Además, incluirá un “stage” en el giro 40 y una parada obligatoria para el cambio de neumático.

Será la segunda visita del campeonato a San Luis Potosí durante la campaña, luego de que Everardo Fonseca conquistara la fecha inaugural en este mismo escenario.