Trucks México Series aprieta el acelerador

Todo está listo para que este fin de semana el campeonato de desarrollo más importante de México, Trucks México Series, llegue al Óvalo Aguascalientes México con el comienzo de la segunda mitad de la temporada regular, con una fecha 5, en la que la batalla por el Chase se pondrá al rojo vivo.

El serial presentado por Mikel’s, Moncar, Turibus, Beker Eyewear, Hoosier Tire México y Carreras en Vivo se acerca a una etapa definitiva, con grandes emociones y una pelea importante en lo más alto de la tabla, luego del primer triunfo de Roberto Espinosa que le ha dejado como único líder al mando de la camioneta 96 del equipo Dynamic Motorsports, llegando a 183 unidades.

Detrás de él, aparece el piloto de la camioneta 18 de la Escudería Telmex, Carlos Novelo, con 176 puntos que lo mantienen en el segundo sitio a la caza del puntero, siguiéndole Everardo Fonseca con 161 unidades, Valeria Aranda con 160, Santiago Cruz con 149 y finalmente Rafael Maggio cerrando la zona de Chase al acumular 146.

Recordando que son 8 las fechas que le dan forma a la temporada regular, esta será la quinta de ellas, un duro reto para todos los competidores que querrán tener un resultado importante en una de las pistas más complicadas marcadas en el calendario, debido a sus características de óvalo de 1.4 kilómetros con un peralte desafiante.

La aventura inicia este sábado con la sesión de calificación que ya se ha vuelto un clásico en esta plaza, la cual, incluye una entrada a pits para cambio de llanta, premiando la precisión y el trabajo en equipo en busca de la “pole”.

El domingo 7 de junio, en punto de las 11:30 horas, se dará el banderazo de salida para la Trucks 100, carrera a 100 vueltas de duración con un par de “stages” antes de encontrar al ganador de esta importante fecha.