Trucks tendrá su fecha 6 en Querétaro

El campeonato Trucks México Series entra en la recta final de su fase regular, con tres fechas por disputarse antes de definir a los siete volantes que competirán por el título de la Temporada 2026.

De acuerdo con el formato establecido para esta edición, seis lugares serán para los mejores ubicados en la tabla general y uno más será comodín, otorgado al piloto fuera del Top 6 que consiga el mejor resultado en la fecha 8.

Los contendientes

Roberto Espinosa encabeza la clasificación tras conseguir su segunda victoria del año con la camioneta 96 de Dynamic Motorsports, hilvanando triunfos consecutivos llegó a 236 puntos y se mantiene por delante de Carlos Novelo, quien suma 207 unidades al mando de la 18.

La zona de clasificación la completan Everardo Fonseca, Valeria Aranda, Santiago Tovar y Edwin Arenas, este último con 190 puntos. Cerca de ese grupo aparece el piloto forjado en la Fórmula 1.8 Chiapas, Sebastián Rodríguez, quien además figura como líder de la categoría de novatos, con 181 unidades y con opción de buscar su ingreso al Top 6 en la carrera de este sábado Querétaro.

Finalmente, es oportuno recordar que el programa contempla la etapa de calificación por la mañana y carrera a partir de las 13:45 horas, en una competencia que se disputará a 70 vueltas en el óvalo queretano, el cual consta de mil 275 metros de longitud.