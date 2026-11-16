Tucanas impone condiciones contra Felinas One

Con autoridad y un juego efectivo, el equipo de Tucanas consiguió un importante triunfo frente a Felinas One, al imponerse en dos sets durante la jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, encuentro que tuvo como escenario la cancha de la colonia Popular, donde ambos conjuntos saltaron a la duela con el objetivo de quedarse con el resultado favorable.

Primer parcial

Desde el primer parcial, el equipo vencedor mostró mejores condiciones para tomar el control de las acciones. La escuadra consiguió establecer una diferencia en el marcador a partir de su efectividad, aprovechando sus oportunidades para construir los puntos y complicar la respuesta de su rival. En su contraparte, el equipo perdedor intentó mantenerse en la pelea, pero el conjunto emplumado encontró la manera de administrar la ventaja hasta cerrar el primer set con marcador de 25-18.

Segundo capitulo

Para el segundo episodio, Tucanas mantuvo el ritmo y elevó la contundencia de su participación. Con mayor diferencia en el tanteador, el equipo volvió a imponer condiciones ante unas Felinas One que buscaron reaccionar y encontrar espacios para recortar distancias, aunque no consiguieron frenar el avance de sus adversarias.

La escuadra de Tucanas aprovechó el momento favorable para mantener el control del parcial, sumar puntos y acercarse a la definición del encuentro. La diferencia se reflejó en el marcador final, que terminó 25-10, resultado con el que sellaron la victoria sin necesidad de disputar un tercer set.

De esta manera, el equipo ganador completó una actuación de dos parciales victoriosos, con un balance de 50 puntos a favor y 28 en contra, para quedarse con un triunfo que le permite sumar dentro de la competencia municipal. Por su parte, Felinas One tendrá la oportunidad de trabajar en sus aspectos colectivos y buscar una mejor respuesta en sus siguientes compromisos.

El encuentro formó parte de las actividades de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, certamen que reúne a diferentes representativos y mantiene la actividad de esta disciplina en Tuxtla Gutiérrez, ofreciendo espacios para el desarrollo y la competencia deportiva.