Lo que parecía un rumor a voces se acaba de confirmar, de manera inesperada. Oficialmente, Antonio Mohamed se marchará del Toluca, luego de una exitosa etapa.

El “Turco” se despedirá de los Diablos Rojos después de la Liguilla del Apertura 2026 y de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. A través de un comunicado, la institución escarlata confirmó la noticia de la partida del estratega argentino en las próximas semanas.

“El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, publicó.

Además, valoró que de la mano de Mohamed el conjunto choricero escribiera una de las épocas más gloriosas del club entre 2025 y 2026. “No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda”, resaltó el Toluca.

De igual forma, el conjunto mexiquense le dedicó un emotivo video al exfutbolista. “Nos enseñaste a confiar, a estar unidos y a creer. Las palabras faltarán para agradecer tu legado inolvidable”, posteó en su cuenta oficial de X.

En conferencia de prensa previa a que el Toluca dispute la ida de los cuartos de final ante el Atlas en el estadio Nemesio Díez, el “Turco” rompió en llanto y compartió el motivo de su salida.

“Con el desgaste normal de dos años y de estar compitiendo en lo más alto, creo que no voy a estar con la energía el año que viene. Siendo sincero con el club, es la mejor decisión y estos jugadores merecen todo. Decidimos que es el momento adecuado”, manifestó.

También aprovechó para dejar en claro que los Diablos Rojos seguirán luchando por ganar títulos de su mano, por lo que advirtió que todavía quedan un par de objetivos que cumplir.

“La ilusión es llegar hasta la final de Navidad, eso lo tenemos contemplado y esperemos poder tener la capacidad de hacerlo. Nos queda escribir una historia y un capítulo lindo y espero que este mes sea como lo soñamos en la pretemporada. Tenemos todavía esa hambre de seguir conquistando y vamos a ir a Qatar a presentar a México y a Toluca, porque no solamente queremos ganar acá”, expresó Mohamed.