“Turco” renace y conquista la gloria en SFN 11

El chiapaneco Andrés “Turco” Farrera firmó un regreso triunfal a casa al coronarse campeón pluma (145 lb), venciendo a Ángel “Pashá” Rodríguez en el segundo asalto de la pelea estelar de Supreme Fight Night 11, en el Polyforum Chiapas.

El primer “round” fue una auténtica guerra. “Pashá” logró un derribo al inicio, pero Farrera mostró gran defensa, manejo de distancia y “striking”.

Una patada al hígado cambió el ritmo del combate, doblando a Rodríguez y permitiendo al “Turco” soltar combinaciones que lo dejaron cerca del nocaut, incluso con una patada baja a la pierna de apoyo que volvió a mandarlo a la lona.

En el segundo asalto, Farrera aceleró el paso y no soltó el control. Con otro “low kick” efectivo volvió a derribar a su rival y, tras castigar con golpes de martillo, tomó la posición de dominio y aseguró un triángulo de brazo, con el que obtuvo la victoria por sumisión en poco más de dos minutos.

“El Turco” mejoró su récord a 11-2 y con el alarido de los fanáticos recibió el cinturón de manos del presidente de Supreme Fight Night, Artemio Montesinos.

Farrera, quien tuvo una exigente preparación en Brasil con Chute Boxe de Diego Lima, expresó tras la batalla su agradecimiento a Dios, a su hermano y a su equipo para lograr este “comeback” luego del que consideró el año más difícil de su carrera, precisamente tras haber perdido contra “Pashá” en 2025.

“Lo menos que puedo hacer hoy es agradecer a Dios y a todos ustedes que vinieron aquí (el público), les agradezco muchísimo ese apoyo y energía que me dieron”, expresó Farrera, quien también elogió al “Pashá” y agradeció a la empresa Supreme Fight Night esta oportunidad.

Preliminares y amateurs

En la coestelar, Esteban “Monster” Sedano venció a Leonardo “Peligro” Vega por decisión dividida en un fallo polémico.

Por su parte, Marco Elpidio superó a Édgar “Smooth” Escárrega por decisión unánime.

En las preliminares, Freddy Hernández derrotó a Erick Téllez, Neto Montes noqueó a Julio Espinosa, Lennin Gutiérrez ganó por KOT a Alan Padilla, y Gildardo Prieto venció a Daniel Martínez.

En la cartelera amateur, Fernando Anzueto sometió a Emiliano Moncisbays, Carolina Corzo venció a Jessy Vidal, Marius Hernández noqueó a Alexis Méndez y Bryan Moreno derrotó a Daniel Vargas.