Tux Open 2025 de electrizantes combates

Diferentes estilos de combate, que pusieron a prueba el nivel técnico y capacidad de desenvolvimiento de los atletas, fueron parte del Tux Open 2025, realizado en el auditorio del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Y es que el certamen, promovido por Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, consistió en batallas de diferentes modalidades, tales como: MMA, Muay Thai, Kick Boxing, Combat Jiu Jitsu y Grappling.

Los asistentes siguieron con emoción el desempeño de las guerreras y guerreros, ya fuera el escenario la jaula o en el área de tatami, con un ritmo frenético de acciones, que sólo se desaceleró al momento de anunciar a los ganadores y colocarles su respectiva medalla o trofeo.

El top 5 final puso al representativo de EFA Central en primer lugar, seguido por Jaguar Warriors EFA San Fernando, Ocozocoautla TDG, Berriozábal Gallos EFA y de San Cristóbal de Las Casas la Élite Champions EFA.

Buena respuesta al torneo

Adán Castillejos Gallegos, organizador del Tux Open 2025, resaltó la gran respuesta por parte de la comunidad de artemarcialistas de Chiapas, pues se contó con la presencia de 71 participantes de 16 escuelas, de diferentes municipios como Tapachula, Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozabal, San Fernando, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, además de que también tuvieron la distinguida presencia del club Cuernavaca Gracie Team, del estado de Morelos.

“Hay combates de muy buen nivel, otros más básicos, para principiantes, intermedios y avanzados, pero ha habido combates muy buenos, de gente ya experimentada, campeones nacionales”, destacó el director general de la EFA Chiapas durante el evento.

Precisamente, dentro de los mejores combates estuvo el que presentaron en la disciplina de Artes Marciales Mixtas (MMA) Javier Torres, de Cuernavaca, y Ángel Leonel, de la Jaguar Warrior, donde este último se llevó el triunfo por decisión de los jueces.

Otro encuentro significativo se dio en la especialidad del Grappling, donde hicieron gala de su técnica Felipe Cantoral, Víctor Valentín Megchún y Luis Alberto de La Cruz, ofreciendo peleas de gran calidad.