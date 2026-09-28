Tux Open desata la adrenalina en la capital

El Tux Open 2026 cumplió con una electrizante jornada en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), donde se desarrollaron peleas de Artes Marciales Mixtas (MMA), Striking y Grappling No-Gi.

La competencia, avalada por la Comisión de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Combate de la capital y organizaciones internacionales como la AFSO, congregó a 84 peleadores, desde categorías infantiles hasta adultos, representando a academias de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Berriozábal, Cintalapa, Arriaga y Tapachula.

El maestro Adán Castillejos Gallegos, organizador del Tux Open, destacó la respuesta que tuvo esta edición y explicó que las tres disciplinas permitieron observar diferentes cualidades técnicas de los participantes.

Uno de los aspectos que más destacó el organizador fue el crecimiento técnico de los nuevos competidores y la experiencia mostrada por los atletas con mayor trayectoria.

“Me ha parecido muy bueno, porque hay gente nueva que trae bastante visión. Los profesores se han dedicado a prepararlos y los han entrenado como debe ser”, expresó.

Castillejos agregó que en los peleadores avanzados fue posible apreciar mayor manejo de los tiempos, estrategia y experiencia durante los encuentros. “Se nota de inmediato la experiencia, la pericia y la paciencia que tienen durante sus combates”, comentó.

Grandes combates

La sesión permitió observar duelos que exigieron técnica, velocidad, fuerza, estrategia y concentración.

Entre las actuaciones destacadas estuvo la de Abraham de la Cruz, representante de Jaguar Warrior Academy de San Fernando, quien consiguió una victoria por sumisión dentro de la categoría de adultos.

También sobresalió el combate en el que Mario Alonso Cortés, de EFA Central, se impuso a Marco Antonio Arriaga, representante de Predators MMA, dentro de una jornada caracterizada por enfrentamientos cerrados y alta exigencia física.

Próximo torneo

Tras concluir el Tux Open, la actividad de las Artes Marciales en Chiapas ya apunta hacia su siguiente compromiso: la Copa Chiapas LSM, a celebrarse el próximo 5 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez.

Para esta competencia se espera la asistencia de deportistas procedentes de diferentes estados del país como Sonora, Coahuila, Campeche, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, entre otros.