Tux United triunfa en una final de locura

La final del Torneo Bundesliga de la Liga Palapa Fut 7 quedará grabada como una de las más intensas y emocionantes en la historia reciente del certamen.

Tux United y Camaradas FC protagonizaron un auténtico choque de poder a poder, con goles, remontadas y dramatismo hasta la última instancia. El duelo concluyó con un empate a 4 goles y Tux United derrotó a sus adversarios por 1-0 en la tanda de penales.

Inicio

Desde el silbatazo inicial, Tux United mostró mayor orden y determinación. Apenas al minuto 10, Édgar Rodríguez abrió el marcador tras una jugada colectiva bien trabajada que rompió la zaga rival. Camaradas respondió casi de inmediato con el tanto de Sergio Pérez al minuto 11, emparejando las acciones y encendiendo el encuentro.

La figura de Giorgiana comenzó a tomar protagonismo para Camaradas FC al firmar el 2-1 al minuto 18, y luego ampliando la ventaja al 20 (3-1), aprovechando desajustes defensivos. No obstante, antes del descanso, Édgar Rodríguez volvió a aparecer al minuto 33 para recortar distancias y mandar el partido al medio tiempo con un cerrado 3-2.

Para la segunda mitad, Camaradas FC salió decidido a inclinar la balanza a su favor. Giorgiana completó su triplete al minuto 38 del complemento, colocando el 4-2, que parecía encaminarlos hacía el título del certamen.

No se rindieron

Lejos de bajar los brazos, Tux United apostó por la intensidad y la presión constante. José Antonio se convirtió en el héroe de los minutos finales, marcando primero al minuto 40 y luego al 43, este último prácticamente sobre la hora, para sellar un empate 4-4 que desató la euforia en la tribuna y obligó a definir todo desde los once pasos.

En la tanda de penales, la tensión se mantuvo al límite. Tux United fue más certero y frío en el momento clave, llevándose la serie por 1-0 y proclamándose campeón del Torneo Bundesliga, en una final que reflejó el espíritu competitivo y la calidad del Futbol 7 en la Liga Palapa.

Ambos equipos fueron reconocidos por su entrega, espectáculo y respeto deportivo, dejando claro que este certamen continúa creciendo y ofreciendo partidos de alto nivel.