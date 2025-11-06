Tuxtla abre la Etapa Municipal de 3 x 3

El talento juvenil del Basquetbol chiapaneco tendrá una nueva vitrina este fin de semana con el arranque de la Etapa Municipal de Basquetbol 3 x 3, competencia que forma parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026 y que reunirá a los mejores exponentes locales en el parque deportivo y recreativo Caña Hueca.

El evento se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, utilizando las canchas 1, 2 y 3 del emblemático complejo deportivo. La convocatoria está dirigida a categorías tanto varoniles como femeniles, con equipos integrados por cuatro jugadores —tres en cancha y uno en reserva—, que buscarán avanzar a la siguiente fase del proceso estatal.

Emociones garantizadas

El formato 3 x 3, que ha ganado gran popularidad mundialmente, exige dinamismo, precisión y trabajo en equipo en espacios reducidos, lo que garantiza encuentros intensos y emocionantes desde el primer silbatazo. Los participantes deberán mostrar su mejor nivel técnico y físico, ya que cada partido será decisivo en la búsqueda del boleto que los acerque al sueño nacional.

Entrenadores, familiares y aficionados al “deporte ráfaga” se darán cita para apoyar a los jóvenes tuxtlecos que buscan representar dignamente a su municipio. Se espera una jornada vibrante en la que la pasión por el Baloncesto sea la gran protagonista, marcando el inicio de un proceso que permitirá detectar nuevos talentos y fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la capital chiapaneca.

La justa municipal será la base para conformar los equipos que competirán en la etapa estatal del certamen, en el que los campeones tendrán la oportunidad de continuar su camino hacia los eventos regionales y, después a la Olimpiada Nacional Conade 2026.