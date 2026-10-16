Tuxtla despide a La Carrera Panamericana 2026

En medio del rugir de los motores, aplausos y la presencia de familias, Tuxtla Gutiérrez vivió la salida ceremonial de La Carrera Panamericana 2026.

El Parque Central de la capital chiapaneca se convirtió en punto de reunión para aficionados al deporte motor; niños, jóvenes y adultos acudieron para apreciar de cerca los vehículos participantes, tomar fotografías y brindar una despedida simbólica a los pilotos y navegantes.

A nombre del Gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, Segundo Guillén, secretario de Turismo, encabezó el banderazo ceremonial frente a la Catedral de San Marcos, donde presenció el desfile de los automóviles, en compañía de Karen León, directora general y Eduardo León, presidente honorario de La Panamericana.

Cordero lidera el contingente

El mismo jueves por la mañana, tras una primera parada en el parque de Berriozábal, se llevó a cabo la denominada Etapa 0, en la cual las tripulaciones tomaron parte en la clasificación para determinar el orden de salida oficial para la Etapa 1, siendo el más veloz de la sesión el favorito al título, Ricardo Cordero, con un registro de 03:26.100 para liderar también la categoría Turismo Mayor.

Hilaire Damiron (Francia) obtuvo la segunda plaza en el orden de salida, seguido por Benito Guerra Jr., Emilio Velázquez y Char García.

Por su parte, el chiapaneco Jorge Pedrero será el 8º en el orden y el primer clasificado en la categoría Turismo de Producción.

Rumbo a Zacatecas

La edición 2026 contempla un itinerario de 3 mil 857 kilómetros, de los cuales 3 mil 321 corresponden a tramos de tránsito y 536 a secciones de velocidad, con destino final en Zacatecas.

Entre las novedades del recorrido se encuentra la incorporación de caminos de la región Zoque de Chiapas, así como nuevas rutas en Veracruz, Puebla y Querétaro.

Tras la salida desde Tuxtla Gutiérrez, el contingente tiene programado recorrer diferentes puntos de la entidad, entre ellos Copainalá, Rey Zoque, Raudales Malpaso, Nuevo Guadalupe y El Bocacio, antes de continuar su trayecto hacia territorio veracruzano.

La primera etapa contempla el arribo a la Macroplaza del Malecón de Veracruz, donde las tripulaciones serán recibidas después de completar una jornada que combina pruebas de velocidad y enlaces carreteros.