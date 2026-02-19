Tuxtla está lista para el Futbolito Bimbo

Tuxtla Gutiérrez está listo para el arranque del Futbolito Bimbo 62 Aniversario, luego de que en la junta técnica se dieran a conocer los detalles del certamen que reunirá a 50 equipos de 32 escuelas —16 de la zona Oriente y 16 de la Poniente—, consolidando a Chiapas como una de las entidades con mayor participación al sumar 260 conjuntos inscritos en todo el estado.

En la reunión, la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, resaltó la respuesta de docentes, entrenadores y directivos. Señaló que, pese a los ajustes en el calendario por tratarse de un año mundialista, la convocatoria superó expectativas gracias al compromiso de la comunidad escolar, destacando que el torneo se hace pensando en el desarrollo y bienestar de la niñez chiapaneca.

En la capital, las sedes confirmadas son la Universidad Pablo Guardado Chávez, el American School y las canchas de la Escuela Bancaria y Comercial; estas últimas, gracias a la gestión de JV School. La inauguración se efectuará el viernes 20 de febrero a las 18:00 horas, en la Universidad Pablo Guardado Chávez, mientras que los partidos arrancarán el lunes 23 en la zona Poniente, y el martes 24 en la Oriente, bajo el formato de todos contra todos por grupos. La etapa estatal se celebrará el 16 de mayo, para definir a los representantes de Chiapas.

En el interior del estado, la competencia se desarrollará de manera progresiva durante los meses de marzo y abril. De estas eliminatorias surgirán los ocho mejores equipos de la zona Tuxtla, que se medirán con el campeón de las regiones Costa, Sierra y Soconusco —coordinadas por la profesora Elizabeth Meza Sánchez— para definir al representante estatal.