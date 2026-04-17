Tuxtla Oriente ya tiene a sus campeones

El representativo del Colegio Pablo Guardado Chávez remontó un 0-1 en contra para imponerse por 3-1 ante la primaria Camilo Pintado Rincón y sellar así el pasaporte a la fase estatal del Futbolito Bimbo 61 Aniversario.

El duelo se celebró en medio de un gran ambiente en los alrededores del campo central de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

Partido emocionante

Ambos equipos saltaron al campo para enfrascarse en una emocionante batalla por el control del esférico, pero fue el cuadro de la Camilo Pintado Rincón el que logró ejercer un mayor dominio y juego colectivo, ante un conjunto de Lechuzas que intentó algunas llegadas con balones a los espacios, pero sin poder conectar con la delantera.

La paridad en el marcador se rompió con una gran volea de fuera del área del goleador de la Camilo Pintado, Dylan López Naredo, para adelantar a la visita 1-0. La Pablo estuvo cerca de igualar en una gran acción individual Adín Arriaga Sosa, que se quitó a dos rivales y mando un centro peligroso que sobre la línea de gol despejó la defensa.

Sin embargo, a la jugada siguiente apareció la figura de Diego Liévano Salazar, quien desde medio campo prendió la pelota para sorprender al portero y elevar la euforia del público con el empate 1-1.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria los roles se invirtieron y fue el Colegio Pablo Guardado Chávez el que logró imponer condiciones, dando la vuelta al marcador en una acción en la que la defensa titubeó al despejar un balón y atento estuvo Yerik Argüello Peña para conectar de pierna izquierda y poner la pelota al rincón, para el 2-1.

Poco después, Sergio Ovalle Aguilar estuvo cerca de sentenciar el juego con un tiro libre potente, pero el arquero Íker Villalobos Mimiaga hizo una gran atajada. Sin embargo, el Colegio Pablo Guardado Chávez prácticamente sentenció el duelo mediante un desborde por derecha en el que Adín Arriaga Sosa tocó por debajo de la salida del portero para marcar el 3-1 que elevó la euforia una vez más.

Lechuzas no quitó el pie del acelerador, manteniendo sobre todo la posesión del balón y la sensación de peligro para mantener a su rival a raya hasta el silbatazo final del árbitro Javier Arroyo.

En mayo, al estatal

De esta manera el equipo de la Pablo avanza a la fase estatal como campeón de la zona Tuxtla Oriente. La última eliminatoria para obtener al campeón de Chiapas se disputará el sábado 9 de mayo en esta capital.