Tuxtla recibirá el FIBA Open 3 x 3

Tuxtla Gutiérrez se convertirá en el epicentro del Basquetbol 3 x 3 con el FIBA Open 3 x 3-Street Chiapas, evento oficial que reunirá a entrenadores, academias y equipos formativos y juveniles, los próximos 24 y 25 de enero, en el parque recreativo Caña Hueca.

Este certamen forma parte del circuito avalado bajo el formato FIBA 3 x 3, brindando a los participantes la oportunidad de competir en un entorno reglamentado, dinámico y de alto nivel competitivo, además de abrir la puerta al escenario nacional, ya que el torneo otorgará boletos a la fase nacional, que se disputará del 14 al 17 de mayo en Oaxtepec, Morelos.

La competencia está dirigida a escuadras que buscan un proceso real de desarrollo deportivo, tanto en el aspecto físico como mental, considerando que el 3 x 3 exige intensidad, lectura rápida del juego y una ejecución técnica precisa. Por ello, el evento se presenta como una plataforma ideal para fogueo, proyección y crecimiento competitivo.

Entrenadores y responsables de academias tendrán la posibilidad de medir el avance de sus jugadores en un formato internacional que cada año gana mayor presencia en el país, fortaleciendo el nivel estatal y posicionando a Chiapas dentro del mapa nacional del Basquetbol 3 x 3.

Además del carácter competitivo, el FIBA Open 3 x 3 Street Chiapas promueve un ambiente formativo y motivador, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el carácter dentro de la duela, elementos fundamentales para el desarrollo integral de los atletas.

Las inscripciones siguen abiertas, con cupo limitado, por lo que se invita a los interesados a asegurar su lugar y formar parte de un certamen que continúa impulsando el crecimiento del 3 x 3 en la entidad.