Tuxtla reina en el Estatal Ademeba 2008

La duela del auditorio municipal de Ocosingo fue testigo de un fin de semana cargado de emociones con el Campeonato Estatal Ademeba 2008 Femenil, que reunió a las mejores selecciones municipales de Chiapas y confirmó el alto nivel competitivo del Basquetbol femenil en la entidad.

Con actuaciones sólidas desde la fase inicial y un desempeño colectivo destacado, Tuxtla Gutiérrez se proclamó campeona absoluta del torneo, dominando cada compromiso con orden táctico, intensidad defensiva y efectividad ofensiva, cualidades que le permitieron adueñarse del tablero y levantar el trofeo principal.

El subcampeonato fue para Suchiapa, escuadra que mostró carácter y entrega a lo largo del campeonato, compitiendo de tú a tú en cada encuentro y consolidándose como una de las selecciones más combativas. El tercer lugar quedó en manos de Ocosingo, que además de fungir como anfitrión, respondió con un equipo aguerrido que supo aprovechar el apoyo de su gente para subir al podio.

Chiapa de Corzo cerró la clasificación general en el cuarto puesto, dejando buenas sensaciones por su disciplina y proyección, en un evento que sirvió también como escaparate para el desarrollo y detección de talento rumbo a futuros procesos estatales.

En el rubro individual, el torneo también dejó figuras destacadas. Hannia Montejo se consagró como campeona encestadora, siendo una constante amenaza para las defensivas rivales, mientras que Hiromi fue reconocida como la jugadora más valiosa de la final, gracias a su liderazgo, su visión de juego y su determinación en los momentos clave.

Más allá de los resultados, el Campeonato Estatal Ademeba 2008 Femenil reafirmó la importancia del trabajo formativo, la unión entre municipios y el crecimiento sostenido del Basquetbol femenil en Chiapas.