Tuxtla reúne a los talentos del tablero

Los mejores jugadores de Ajedrez de Chiapas se darán cita desde este viernes 20 y hasta el domingo 22 de febrero en Tuxtla Gutiérrez para disputar la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El certamen se llevará a cabo a puerta cerrada en el gimnasio de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), de manera coordinada con la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac).

Trebejistas en acción

El evento contará con la participación de 70 ajedrecistas provenientes de las seis regiones geográficas del estado: Comitán, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol y Tapachula, marcando así un hecho sin precedentes en esta disciplina, ya que será la primera ocasión en que todas las regiones envían representantes a la fase estatal.

Durante el certamen se definirán los seleccionados que competirán por Chiapas en la siguiente etapa del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 de Puebla, el máximo evento deportivo juvenil del país.

Las categorías en competencia son la sub-12, 13-16 años y 17-20 años, en ambas ramas. Entre estas destaca la división mayor femenil, con la presencia de la medallista nacional Karina Guadalupe Guillén Moreno (Tapachula), la seleccionada internacional por México en Juegos Escolares, Ananda Sofía Orantes Sánchez (Tuxtla Gutiérrez), así como las jugadoras Ana Valeria Sánchez Gómez (San Cristóbal de Las Casas) y Andrea Albores Avendaño (Las Margaritas).

En la división de 13-16 años destaca la presencia de jugadores como Carlos Adiel Toledo Velázquez (Tuxtla Gutiérrez), Gerardo Gómez López (Comitán) y Cristóbal Sánchez Gómez (San Cristóbal de Las Casas).