Tuxtla se llena de energía con la Neón Party

Con música, baile, colores neón y mucha energía, se llevó a cabo la Neon Party Zumba Fitness, actividad que formó parte de la iniciativa Tuxtla Recreativa y que reunió a 50 personas en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprana hora, los participantes se dieron cita sobre la avenida Central Poniente para disfrutar de una jornada diferente, en la que la actividad física se convirtió en una auténtica fiesta al aire libre. Ataviados con prendas y accesorios de colores neón, niñas, niños, jóvenes y adultos se sumaron a las dinámicas preparadas para esta celebración deportiva.

Instructores

La sesión estuvo encabezada por los instructores Israel, Alicia, Johan, Alexa, Brandon e Iván, quienes fueron los encargados de poner ritmo a la mañana mediante diferentes rutinas de Zumba, combinando movimientos de baile con ejercicios cardiovasculares y dinámicas de activación.

Durante la jornada, los asistentes realizaron calentamientos, coreografías grupales, desplazamientos, ejercicios de coordinación y diferentes secuencias de baile al ritmo de la música. Las rutinas permitieron trabajar resistencia, movilidad y condición física, pero también generaron un ambiente de convivencia entre los participantes.

La propuesta tuvo como objetivo acercar la actividad física a la población mediante una alternativa dinámica, divertida y accesible, demostrando que ejercitarse también puede convertirse en una experiencia recreativa para compartir en familia o con amigos.

Uno de los elementos que distinguió esta edición fue precisamente la temática neón, que permitió darle un toque especial a la sesión. Los colores, la música y el entusiasmo de los participantes contribuyeron a crear una atmósfera festiva durante toda la actividad.

La Neon Party Zumba Fitness se desarrolló de manera gratuita, permitiendo que cualquier persona interesada pudiera integrarse a las rutinas sin necesidad de contar con experiencia previa en esta disciplina.

Además de promover la práctica deportiva, este tipo de actividades buscan generar espacios públicos destinados a la convivencia y al bienestar, aprovechando zonas representativas de Tuxtla Gutiérrez para incentivar estilos de vida más activos.

Jornada segura

Para garantizar el desarrollo seguro de la jornada, se contó con el apoyo de Tránsito Municipal, cuyos elementos realizaron el bloqueo de la vialidad durante el evento, permitiendo que los participantes pudieran desarrollar las actividades con mayor seguridad sobre la zona destinada para la celebración.

La respuesta de los asistentes reflejó el interés por este tipo de propuestas, pues las 50 personas que participaron mantuvieron el ritmo durante las diferentes dinámicas dirigidas por los seis instructores.

Con esta jornada, Tuxtla Recreativa volvió a combinar deporte, recreación y convivencia en un espacio abierto, ofreciendo a la ciudadanía una opción distinta para comenzar el domingo con actividad física.