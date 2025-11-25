Tuxtla se pinta de naranja

La capital chiapaneca vivió una de sus jornadas más concurridas del año con la carrera Por una Vida Libre de Violencia, evento conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, que reunió a más de cinco mil participantes en un llamado simbólico por la igualdad y el respeto.

La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, encabezada por Marian Vázquez González, organizó esta actividad con el respaldo del Instituto del Deporte. En representación del Indeporte asistió la maestra Guadalupe Coutiño, quien subrayó la importancia de promover espacios seguros mediante el deporte. También estuvo presente Aracely Palula González, coordinadora de las unidades de Semuigen.

Propósito

El recorrido, de cinco kilómetros inició frente a las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y concluyó en el parque Caña Hueca. Desde temprana hora, corredoras y corredores de distintas edades se concentraron para participar en la dinámica, con la intención no solo de fomentar la activación física, sino también de visibilizar la necesidad de erradicar la violencia en todas sus formas.

Durante el banderazo de salida se contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas Adriana Gómez Bustamante, representante del secretario de Salud, Omar Cruz; Magdalena Torres Abarca, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural; Viridiana Figueroa García, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, y Maximiliano García Betanzos, en representación de Ángel Torres, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.

La respuesta ciudadana confirmó el interés por fortalecer acciones que impulsen una vida libre de violencia. La carrera se consolidó como un espacio de unión social y refrendó el compromiso institucional de construir un Chiapas más seguro, i gualitario y resiliente.