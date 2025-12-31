Tuxtla, sede de la Copa Femepar de Velocidad

Chiapas albergará una de las competencias nacionales más importantes del Patinaje de Velocidad: la Copa Femepar 2026.

El certamen tendrá lugar del 4 al 8 de febrero en el patinódromo del Instituto del Deporte y en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, A. C., que preside Nicolás Santibáñez Encarnación, al presentar sus principales eventos deportivos para el venidero 2026, el cual inicia con la Copa Femepar de Patinaje Artístico, programada por los días jueves 29, viernes 30, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en las instalaciones del Gimnasio Multifuncional G3 de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Posteriormente vendrá la Copa Femepar de Inline Hockey, arrancando con las categorías infantil y juvenil, del 29 de enero al 1 de febrero en Oaxtepec, Morelos. En tanto que la categoría mayor tendrá actividad en la misma sede, pero del 12 al 15 de febrero.

Patinaje de Velocidad en Chiapas

Por su parte, la Copa Femepar de Patinaje de Velocidad llegará a Chiapas del miércoles 4 al domingo 8 de febrero, un evento avalado por la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y que reunirá a atletas de diversas categorías y que promete cinco días de intensa actividad con los mejores exponentes del país.

Las pruebas de pista se desarrollarán en el patinódromo de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, y en este escenario, las y los competidores demostrarán su velocidad y técnica en pruebas de alta exigencia.

Por su parte, las pruebas de ruta se llevarán a cabo en el estadio Víctor Manuel Reyna, sobre la Calzada de las Etnias, en la colonia Infonavit El Grijalva. La jornada inaugural —del miércoles 4 de febrero— comenzará a partir de las 18:00 horas con la prueba de meta contra meta en todas las categorías, marcando así el arranque oficial del certamen, mientras que el cierre del evento será el domingo 8 de febrero, con la esperada competencia de Maratón, una de las pruebas más demandantes y espectaculares del programa oficial.

Evento selectivo nacional

De acuerdo con la convocatoria oficial, la Copa Femepar de Patinaje de Velocidad contará como evento selectivo para la conformación de preselecciones y selecciones nacional con miras a participar en el Campeonato Mundial 2026, así como para eventos internacionales, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las categorías contempladas para el certamen son micro (6-8 años), mini (9-10 años), infantil (11-12 años), juvenil menor (13-14 años), juvenil mayor (15-16 años), junior (17-18 años) y mayor (19 años y más).

La premiación consistirá en medallas del primero al tercero en todas las categorías y ramas, excepto en micro y mini, donde se premiará hasta el cuarto lugar.