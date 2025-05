Tuxtla triunfa en el Nacional Moo Do Fest 2025

La escuela Internacional Moo Do Won Tuxtla Gutiérrez tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Tae Kwon Do Moo Do Fest 2025, para obtener un total de 19 medallas, entre oro y plata, en las modalidades de combate libre y formas.

El evento se llevó a cabo el pasado 18 de mayo en la Ciudad de México y reunió a más de 400 competidores provenientes de distintos estados del país. La justa nacional fue un escaparate importante para los atletas chiapanecos, quienes demostraron su preparación en cada una de sus pruebas.

Dirigidos por el sabonim José Ruperto Lázaro Méndez, los representantes de Moo Do Won Tuxtla se enfrentaron en las categorías de combate libre de la World Tae Kwon Do (WT), combate tradicional, formas individuales y formas en familia. Las actuaciones sobresalientes fueron premiadas con 19 preseas, reflejo del esfuerzo constante y la disciplina del equipo.

Entre los galardonados destacan Andrea Capetillo, Adriana Díaz Suárez, Alan Omar Torres, Daniela Lizet Torres Ruiz, Hiroshi Gutiérrez, Gabriela Chanona, Giovanni Ascencio, Iván Ascencio y Gabriela Ascencio. Es importante mencionar que varias de las competidoras son también madres de familia, lo cual añade un mérito especial a su desempeño en el tatami.

Durante el desarrollo del certamen se contó con la presencia del profesor Yuri López Gallo Gocchi, fundador del sistema Moo Do Won y quien atestiguó el crecimiento técnico de sus escuelas en el país. En ese marco también se rindió un homenaje póstumo al sabonim Benito Quintero, una figura clave en la expansión del Tae Kwon Do tradicional en México.

La escuela Moo Do Won Tuxtla es la segunda sede oficial en Chiapas de esta organización, después del doyang ubicado en San Cristóbal de Las Casas, dirigido por el sabonim Héctor Bedolla. Ambas instituciones han sido reconocidas por su constancia en la formación de atletas íntegros y por su presencia en competencias de alto nivel.

Al término del evento, el sabonim José Ruperto Lázaro Méndez expresó su orgullo por los resultados obtenidos, destacando el esfuerzo individual y colectivo de sus alumnos. También reiteró su intención de seguir fortaleciendo la práctica del Tae Kwon Do en Tuxtla Gutiérrez y consolidar a la escuela como un referente nacional en esta disciplina.

Con resultados como estos, Internacional Moo Do Won reafirma su compromiso con la excelencia marcial y continúa sembrando valores en cada uno de sus practicantes.