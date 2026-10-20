Tuxtla vive tres días de inclusión

Con raquetas en mano, entusiasmo y el objetivo de demostrar sus capacidades en la cancha, más de 30 atletas de ocho entidades del país protagonizaron los Juegos Nacionales de Tenis Special Olympics, celebrados del 15 al 17 de octubre en el Club Deportivo Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez.

Durante tres días, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, incluidas personas con autismo y síndrome de Down, participaron en una competencia que reunió a representantes de Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Baja California, San Luis Potosí y Chiapas.

La justa nacional ofreció un espacio para demostrar habilidades, medir el nivel deportivo y compartir experiencias con participantes de distintas regiones. Más allá de los resultados, cada encuentro representó una oportunidad para fortalecer la confianza, la autonomía y la convivencia a través del llamado Deporte Blanco.

Destacan los chiapanecos

La delegación anfitriona consiguió resultados importantes, con Nicolás Aquino Zucker como uno de los protagonistas al conquistar el primer lugar del nivel 4B. Héctor Rivera, de Baja California, finalizó en la segunda posición; Keila Domínguez, de Morelos, ocupó el tercer puesto, mientras que Pablo Rosas, de la Ciudad de México, terminó cuarto.

En el nivel 4A, Mario Ángel Ituarte Pérez, representante de Chiapas, concluyó en cuarto. El primer lugar correspondió a Ismael Rodríguez, de Baja California; Luis Enrique Ranfla, de Morelos, se quedó con el segundo sitio, y Anabel Salinas, del Estado de México, obtuvo el tercero.

Otro resultado destacado para los anfitriones se registró en el nivel 3, donde Stephany Cárdenas se adjudicó la primera posición, seguida de Carlos Alberto López Zapoteco y José Ángel Vara, quienes completaron los primeros tres puestos.

En el nivel 6, considerado el más alto de Special Olympics, Osiris Alemán Duarte, de San Luis Potosí, consiguió el campeonato. Francisco Santillán, de la Ciudad de México, terminó segundo; Fabiana Badillo, de Puebla, fue tercera, y Jairgaland Alvarado, del Estado de México, ocupó el cuarto lugar.

Por su parte, el nivel 5 reunió a Camilo Sandoval, Mauricio Valerio, Fernando Lara, Jorge Bladinieres y Dayana Domínguez, quienes finalizaron del primero al quinto puesto.

Asimismo, las pruebas del nivel 1 contaron con la participación de Ana Elizabeth Borges Vargas, Carlos Alberto López Zapoteco, José Ángel Vara Espinosa, Mario Ángel Manuel Ituarte, Diego Federico Salazar Espino, Danna Guadalupe Vargas, Ana Laura González Mátuz y María Mijangos Sandoval, quienes concluyeron en ese mismo orden.

Deporte, aprendizaje y convivencia

El programa también contempló actividades complementarias para enriquecer la experiencia de las delegaciones. Los participantes formaron parte de dinámicas de Mentes Poderosas, dirigidas por la psicóloga Yuritzin Ozuna, enfocadas en el desarrollo personal y la convivencia.

Además, hicieron una visita guiada al Museo Regional de Antropología e Historia de Chiapas, donde conocieron parte del patrimonio histórico y cultural de la entidad. Estas experiencias permitieron que la competencia trascendiera los partidos y las premiaciones, al ofrecer espacios de integración para atletas, entrenadores y familias.

La preparación de los representantes chiapanecos contó con el acompañamiento de los entrenadores José Damián Feria Cruz, José Mateo Salazar Espino y Hortencia de los Ángeles Esponda, quienes estuvieron junto a los deportistas estatales.

Los Juegos Nacionales concluyeron con una ceremonia de premiación en la que los participantes recibieron medallas y reconocimientos por su desempeño, seguida de una clase de baile que puso el broche festivo a tres jornadas de actividad.