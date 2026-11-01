Tuxtlecos corren por amor a Naomi

Con una participación superior a las 250 personas, se llevó a cabo este sábado la quinta edición de la carrera Amor por Naomi, actividad que convirtió las instalaciones de Caña Hueca en un punto de encuentro para corredores, familias y ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa.

Desde temprana hora, los participantes se dieron cita para formar parte de la prueba de cinco kilómetros, en una jornada que combinó la actividad física con la solidaridad. Corredores de diferentes edades tomaron la salida con el objetivo de completar el recorrido, pero principalmente de aportar su granito de arena a una causa que convocó a la sociedad tuxtleca.

Distancia

La competencia contempló una distancia de cinco kilómetros y contó con la participación de personas que respondieron a la convocatoria en sus distintas modalidades: caminar, trotar o correr. La respuesta superó las expectativas, pues más de 200 personas se dieron cita para respaldar esta quinta edición.

La organización estableció una premiación para las ramas varonil y femenil, con estímulos económicos para los tres primeros lugares, además de medallas conmemorativas para los primeros 250 participantes que cruzaran la meta con su número oficial.

Ganadores

En la rama varonil, Josué Estudillo Ovando se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 18 minutos con cinco segundos. La segunda posición correspondió a Oscar Vázquez Parra, con registro de 18:30, mientras que Brian Alexander Gómez Martínez completó el podio al finalizar en 19:20.

Por las damas, Denisse Lami encabezó la clasificación con un tiempo de 21 minutos con 22 segundos. Nadia Fernanda Díaz ocupó el segundo puesto con 22:30, y Yanet del Rocío Velasco se adjudicó la tercera posición al registrar 22:40.

Cabe recordar que la convocatoria fue impulsada por la Campaña de Amor por Naomi, con el respaldo de personas que se involucraron en la organización y la difusión de esta actividad.

La inscripción consistió en un donativo de 120 pesos, en tanto que la premiación contempló mil 500 pesos para el primer lugar de cada rama, 750 para el segundo y 500 para el tercero, además de playera y regalo especial.

Más allá de los resultados deportivos, la carrera dejó como principal saldo la respuesta de una comunidad que encontró en el deporte una manera de solidarizarse. La participación de cientos de personas reflejó el interés por respaldar a Naomi y mantener vigente una convocatoria que busca seguir sumando voluntades en futuras ediciones.