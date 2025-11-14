Tuxtlecos correrán por la salud

La capital chiapaneca se alista para recibir una de las justas pedestres temáticas más llamativas del cierre de año: la Carrera Día de Muertos, Corriendo por la Salud, competencia que busca fomentar la actividad física y, al mismo tiempo, apoyar causas sociales mediante la participación de corredores de todas las edades. El evento se realizará el próximo domingo 16 de noviembre, con salida en punto de las 7:00 de la mañana sobre el Circuito Tuchtlán, y una distancia de 5 kilómetros, diseñada para corredores principiantes y experimentados.

La organización confirmó que habrá premios especiales para los tres mejores disfraces, con el objetivo de mantener el espíritu festivo de la temporada. Además, los corredores recibirán un kit completo que incluye playera oficial, número para participar en la rifa, zona de abastecimiento y una fotografía de bienvenida en las plataformas oficiales.

En cuanto a las categorías, la justa contará con ramas varonil y femenil, divididas en sectores que permiten una participación justa y amplia. En Juvenil, podrán competir atletas de hasta 19 años, con acceso a becas deportivas. La división Libre, de 20 a 39 años, otorgará premios económicos de 3 mil, 2 mil y mil para los tres primeros lugares. Para la categoría Masters, de 40 a 49 años se entregarán mil, 800 y 600 pesos, mientras que en Veteranos, 50 años en adelante, se otorgarán premios sorpresa. La organización también contempla la participación de la categoría infantil.

La carrera, asistida por patrocinadores y marcas locales, busca reunir a la comunidad deportiva y promover hábitos saludables. La cuota de recuperación es de 170 pesos, y las inscripciones continúan abiertas para todos los interesados en vivir una experiencia deportiva, cultural y solidaria.

Información adicional y registros están disponibles al número 9613626223, así como en las redes oficiales de Correcaminos Running Club y Club Liebres.