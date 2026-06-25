Tuzitos Jobo avanza a semifinales

Los cuartos de final de la Liga Tuchtlán en la categoría Niños Héroes regalaron un encuentro cerrado y de alta intensidad en el campo de Caña Hueca, donde Necaxa Chiapas y Tuzitos Jobo no se hicieron daño en el tiempo reglamentario, igualando 0-0 en un duelo marcado por la lucha en medio campo y las pocas oportunidades claras frente al arco.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron una propuesta ordenada, priorizando el orden defensivo y el control del balón. Necaxa intentó tomar la iniciativa con llegadas por las bandas, mientras que Tuzitos Jobo apostó por transiciones rápidas que pusieran en aprietos a la zaga rival, aunque sin éxito en la primera mitad.

El partido mantuvo un ritmo intenso, con constantes disputas por la posesión y un medio campo muy poblado que dificultó la creación de jugadas de peligro. Las defensas se impusieron ante los ataques, obligando a ambos conjuntos a buscar disparos de media distancia que no lograron inquietar seriamente a los guardametas.

Para la segunda mitad, el guion no cambió demasiado. Necaxa buscó abrir espacios con mayor insistencia, adelantando líneas y presionando la salida del rival, pero Tuzitos Jobo supo mantenerse compacto y responder con orden táctico, evitando cualquier desconcentración en zona baja.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a notarse en ambos equipos, lo que redujo aún más la claridad en el último tercio del campo. A pesar de algunos intentos individuales, el marcador se mantuvo sin anotaciones, obligando a definir al semifinalista desde la tanda de penales.

Desde los once pasos, la tensión se apoderó del ambiente en Caña Hueca. Tuzitos Jobo mostró mayor efectividad y temple en los momentos decisivos, aprovechando sus cobros para tomar ventaja en la serie, mientras que Necaxa no logró mantener la misma precisión.

La figura de la serie se inclinó hacia el conjunto de Tuzitos Jobo, que terminó imponiéndose 3-2 en la tanda de penales, asegurando su boleto a la siguiente fase de la competencia y dejando fuera a un Necaxa que compitió de gran manera durante todo el encuentro.

Con este resultado, Tuzitos Jobo se instala en las semifinales de la Liga Tuchtlán, categoría Niños Héroes, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por el título en una de las divisiones más competitivas del torneo infantil en la capital chiapaneca.