Tuzitos Jobo se corona campeón en la TF7

Una emocionante jornada de finales se vivió en las instalaciones de Ultra Sport, donde Tuzitos Jobo logró quedarse con el campeonato de la categoría pañales dentro del Torneo Liga Inclusiva y Formativa Infantil y Juvenil para la Paz, de la Liga TF7, tras superar por marcador de 2-1 a Fénix FC.

El duelo por el título, celebrado en la cancha 1, reunió a dos equipos que llegaron con la ilusión de levantar el trofeo y que desde los primeros minutos protagonizaron un encuentro intenso, lleno de entrega y con destacadas acciones por parte de los pequeños futbolistas.

Velocidad

Fénix FC tomó la iniciativa durante el arranque del partido, intentando imponer condiciones mediante la posesión del balón y la generación de jugadas ofensivas. Sin embargo, Tuzitos Jobo pudo acomodarse mejor en el terreno de juego y comenzó a equilibrar las acciones con una propuesta basada en el orden defensivo y la velocidad al ataque.

La primera anotación llegó para el conjunto blanquiazul por conducto de Said Flores, quien aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar a su equipo con el 1-0. El gol permitió que Tuzitos ganara confianza y encontrara mayores espacios ante un rival que buscaba responder.

Antes del descanso, el cuadro de El Jobo volvió a hacer daño mediante una rápida transición ofensiva que nuevamente terminó en los pies de Said Flores. El atacante definió correctamente para firmar su doblete de la tarde y colocar el marcador 2-0, encaminando a su escuadra hacia la conquista del campeonato.

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, Fénix FC adelantó sus líneas con la intención de meterse de nuevo al partido. La presión aumentó sobre la portería rival, mientras Tuzitos intentaba mantener la ventaja con orden y concentración en cada zona del campo.

El esfuerzo del conjunto de Fénix tuvo su recompensa en los minutos finales, cuando Matías Flores López, portador del dorsal 80, apareció para conseguir el descuento y poner el marcador 2-1, generando emoción durante la recta final del compromiso.

A pesar de la insistencia de esta escuadra en busca del empate, Tuzitos Jobo logró mantener la diferencia y cerrar el encuentro para quedarse con el campeonato de la categoría pañales. La solidez defensiva y la efectividad ofensiva fueron factores determinantes para el triunfo del conjunto blanquiazul.

Al finalizar las acciones, el presidente de la Liga TF7, Jesús Alberto Albores, encabezó la ceremonia de premiación en la que se reconoció el esfuerzo de los equipos participantes. Tuzitos Jobo recibió el trofeo de campeón, mientras que Fénix FC fue distinguido como subcampeón.