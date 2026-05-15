Tuzos Jobo impone condiciones

Con una actuación contundente de principio a fin, Tuzos Jobo firmó una destacada victoria de 5-1 sobre Necaxa Tuxtla, en actividad disputada en las canchas de Caña Hueca, donde ambas escuadras ofrecieron un duelo intenso, aunque el cuadro ganador mostró mayor contundencia frente al arco.

Desde los primeros minutos, Tuzos Jobo dejó en claro sus intenciones de adueñarse del encuentro. Con presión alta, circulación rápida de balón y constantes llegadas por los costados, el equipo comenzó a inclinar el trámite a su favor, obligando a Necaxa Tuxtla a replegarse para tratar de contener los ataques.

El primer gol del compromiso llegó gracias a Aarón Escobar Flores, quien aprovechó un espacio dentro del área para definir y abrir el marcador. La anotación le dio mayor confianza a Tuzos Jobo, conjunto que mantuvo el dominio territorial y continuó generando oportunidades de peligro.

Respuesta

Necaxa Tuxtla intentó responder con aproximaciones rápidas al contragolpe y algunos disparos de media distancia, pero la defensa rival logró mantener el orden durante gran parte del primer tiempo. La intensidad del partido se mantuvo elevada, con ambos cuadros disputando cada balón y buscando imponer su estilo de juego.

Sin embargo, la gran figura de la tarde terminó siendo Mauricio Pérez Escobar, quien tuvo una sobresaliente participación al marcar en tres ocasiones. El atacante mostró contundencia y buena lectura ofensiva para aparecer en momentos clave, aprovechando los espacios que dejó la zaga necaxista.

Cada anotación de Mauricio fue un golpe importante para las aspiraciones de Necaxa Tuxtla, que pese al esfuerzo no consiguió frenar el ritmo ofensivo de los Tuzos. El equipo mantuvo la presión y no desperdició las oportunidades generadas en transición ofensiva, mostrando efectividad en el último tercio del terreno de juego.

El quinto tanto cayó por conducto de Mauro Escobar Flores, quien completó la goleada. De esta forma Tuzos Jobo terminó por sellar una actuación sólida en todas sus líneas, destacando tanto en ofensiva como en recuperación de balón.

Minutos cruciales

Por parte de Necaxa Tuxtla, Sergio Aguilar consiguió descontar y evitar que su equipo se fuera en blanco. El jugador aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de las redes y dar una pequeña alegría a su escuadra en medio de un partido complicado.

En los últimos minutos finales, Tuzos Jobo manejó el encuentro con mayor tranquilidad, administrando la ventaja y manteniendo el control del balón. Necaxa Tuxtla luchó hasta el silbatazo final, aunque el desgaste físico y el marcador terminaron pesando en la recta definitiva del compromiso.

Con este resultado, Tuzos Jobo deja buenas sensaciones tras mostrar contundencia ofensiva y orden colectivo, mientras que Necaxa Tuxtla buscará corregir errores y recuperar terreno en sus próximos compromisos.