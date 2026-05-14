Tuzos y Pumas a sacar garra y corazón

Las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX seguirán este jueves en la cancha del estadio Hidalgo, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Pumas de la UNAM a las 19:00 horas.

En la ronda de cuartos de final, Pachuca ganó a los Diablos del Toluca con un global de 3-0, en tanto que los Pumas dejaron fuera al América por la posición en la tabla luego de un empate a seis goles.

En el Clausura 2026, los Tuzos se enfrentaron a los felinos en la jornada 17, juego que ganaron los del Pedregal (0-2) y que les ayudó para terminar como el líder general del certamen.

Cabe recordar que en el Apertura 2020 ambas escuadras se enfrentaron en una Liguilla, el pase fue para los Pumas al ganar 1-0; mientras que en el Clausura 2009 se vieron las caras en una final, en al cual los Auriazules consiguieron su sexto título de liga al derrotar al Pachuca con un marcador global de 3-2.

El árbitro para este juego, en un principio, era Luis Enrique Santander, pero la Comisión de Árbitros lo cambió por Ismael Rosario López Peñuelas. También hay que señalar que el reglamento de la Liga MX establece que las semifinales deben disputarse en miércoles-sábado y jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta.

Además, el criterio de desempate continúa favoreciendo la posición en la tabla general en caso de empate global. El partido de ida se podrá ver por Fox One.