Tyson da pronóstico de la pelea del “Canelo”

El sábado, el mundo del Boxeo se paralizará cuando en Las Vegas, Nevada, Saúl “Canelo” Álvarez enfrente a Terence Crawford. Un duelo que nadie se quiere perder, y donde todos quieren apostar por su ganador y predecir el resultado.

Hasta Mike Tyson, leyenda del Boxeo, se animó a dar su predicción para lo que, muchos dicen, será la pelea más difícil que Canelo ha tenido en los últimos años.

¿Qué dijo Mike Tyson?

“La verdad, quiero que gane Crawford, pero no parece que vaya a pasar. Me gustaría que pasara. Este chico (‘Canelo’) es un pegador fuerte, es un peleador inteligente. Quiero verlo”, comentó Tyson para “The Big Podcast”.

Sin embargo, una de las controversias que han girado en torno al combate se basa en que el estadounidense ha sido quien ha subido varios kilos para que el enfrentamiento se lleve a cabo.

Lo que podría resultar una ventaja competitiva para el “Canelo”, quien hasta ahora tiene un récord de 63 victorias, dos empates y dos derrotas.

Terence Crawford construyó su trayectoria en la división wélter (147 libras). El año pasado subió a superwélter (158 libras), y su pleito con el mexicano será en la división de supermedianos (168 libras). Es decir, tuvo que subir dos categorías para enfrentarlo.

“Bud”, como le apodan, posee un récord pulcro, 41 triunfos en la misma cantidad de peleas, 31 por nocaut. Además, a sus 37 años de edad, el pugilista ha coqueteado con que esta podría ser su última exhibición en el Boxeo profesional. Todo pinta para que se viva una pelea histórica.