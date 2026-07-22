Tzimol recibirá Estatal de Futbol 7

La Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas, A. C. (Af7rach), lanzó la convocatoria para participar en el Campeonato Estatal de Futbol 7 Femenil 2026, competencia clasificatoria para el nacional de la categoría libre.

El torneo se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en las instalaciones de FutChito Tzimol, donde equipos femeniles provenientes de distintos municipios buscarán obtener el derecho de representar a Chiapas en la fase nacional.

El conjunto ganador avanzará al Campeonato Nacional Libre, programado del 3 al 5 de septiembre de 2026 en la zona de Tlalnepantla-Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la convocatoria presentada por la profesora Erika López Guzmán, presidenta de la Af7rach, cada plantel podrá registrarse con un máximo de 14 jugadoras y dos integrantes del cuerpo técnico. La competencia estará entregando trofeos y medallas, además de un reconocimiento para la campeona de goleo y distinciones especiales.

La invitación es para clubes, ligas, escuelas y conjuntos femeniles a solicitar la información correspondiente y completar su inscripción. Las personas interesadas pueden comunicarse vía Whatsapp a los números 9612151612 y 9613710684.

Finalmente, la dirigente indicó que el campeonato cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Tzimol, la Secretaría de la Juventud y el Deporte del municipio y el Indeporte, así como con el aval de la Federación Mexicana de Futbol, Rápido y Minifutbol.