UDS abre la temporada para los chiapanecos

Con la ilusión de hacer una gran campaña y regresar al buen nivel futbolístico de torneos anteriores, la Universidad del Sureste (UDS) inicia su participación en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El primer rival a enfrentar son los Felinos 48 de Tabasco, este viernes a las 15:00 horas, en la cancha del Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

El equipo que comanda el director técnico Vicente Nieto viene de vivir su torneo menos productivo desde hace cinco años; ganó cinco de sus 26 partidos disputados, empatando apenas uno y con un saldo negativo de 20 derrotas que los llevaron a sumar apenas 17 unidades.

Pese a esto, el conjunto chiapaneco optó mantener la base de jugadores con la que participó en el torneo pasado, apostando por que actualmente estén en mejores condiciones de competir, si bien perdieron a otros elementos clave como Edson de León, quien pasó a las filas de Tapachula FC de la Liga Premier de México.

En contraste, sumó a elementos como Emiliano Solís, exjugador de Mineros de Zacatecas, y Francisco Sepúlveda, proveniente de Tapachula. Su rival en turno, Felinos 48, viene de hacer su peor campaña de los últimos seis años, pues apenas consiguió 4 victorias en 26 encuentros, a cambio de 8 empates y 14 descalabros.

Los de Tabasco son nuevos habitantes del grupo 2, por lo que se trata de un adversario cuyo estilo de juego se conoce poco, si bien se sabe que se trata de un club aguerrido bajo la dirección técnica de Eder Alfonsín Ramos.