La Universidad del Sureste (UDS) FC tendrá una prueba ante Plataneros de Tabasco en el estadio Olímpico de Villahermosa, este domingo a las 17:00 horas, en el cierre de la jornada 12 de la Liga TDP.

El conjunto chiapaneco llega como sublíder del grupo 2, con 25 puntos, después de imponerse por 6-0 ante Chapulineros de Oaxaca en Comitán. Los universitarios cuentan con la ofensiva más productiva del sector, con 36 anotaciones en 11 partidos.

Uno de los jugadores que ha contribuido al buen funcionamiento ofensivo es Rudi Domínguez Sánchez, quien señaló que el trabajo colectivo ha sido fundamental para mantenerse entre los primeros lugares. “Hoy nos tiene con una buena base, un buen equipo y un buen técnico, más que nada. Y, pues, a seguir luchando por estar en la cima”, expresó.

UDS tendrá enfrente a un rival que también atraviesa un buen momento.- Plataneros ocupa el cuarto puesto del sector con 22 unidades y viene de superar por 6-2 al Centro de Formación Chiapas Futbol, por lo que buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros lugares.