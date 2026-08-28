UDS define calendario para la nueva temporada

La Universidad del Sureste (UDS) FC ya tiene definido el calendario que afrontará durante la primera vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, competencia que iniciará el próximo 4 de septiembre.

El conjunto comiteco se mantiene en el grupo 2, el cual estará integrado por 16 clubes: ocho representantes de Chiapas, cinco de Oaxaca y tres de Tabasco.

Una de las principales novedades para el conjunto universitario será el horario de sus partidos como local, pues si bien UDS mantendrá el viernes como día habitual para jugar en el Centro de Formación UDS, en Comitán de Domínguez, a partir de esta campaña los encuentros comenzarán a las 16:10 horas.

Arrancan el 5 de septiembre

El equipo, que también estrena técnico en la figura de Orbelio Mazariegos —quien llegó para ocupar el cargo que tuvo el exjugador de los Pumas Vicente Nieto— abrirá su participación el sábado 5 de septiembre en territorio tabasqueño, cuando visite a Felinos de la 48.

Una semana después tendrá su presentación ante sus aficionados frente a Pavones ADMC, en el primero de los ocho compromisos que disputará como local durante esta fase del campeonato.

Para la tercera jornada, UDS viajará a la costa de Chiapas para enfrentar a Huracanes de Arriaga y posteriormente regresará a casa para recibir a Academia Dragones, cerrando así su actividad de septiembre.

Largo recorrido

El mes de octubre concentrará una parte importante de su calendario, pues los universitarios jugarán contra Jaguares FC en Tuxtla Gutiérrez, recibirán a Antequera FC y volverán a la capital chiapaneca, donde se medirá con Chifut. Después tendrán dos encuentros consecutivos en Comitán, ante Pijijiapan FC y Lobos Iteca.

Visita

En la recta final de la primera vuelta, UDS visitará a Alebrijes de Oaxaca, recibirá a Chapulineros y viajará a Tabasco para enfrentar a Plataneros. Más adelante jugará en casa ante Tapachula FC, se trasladará nuevamente a Oaxaca para medirse con Dragones y cerrará esta etapa como local contra Lechuzas UPGCH.

En total, la Universidad del Sureste disputará 15 partidos en la primera vuelta, ocho en el Centro de Formación UDS y siete como visitante, quedando pendiente por revelar la segunda parte de la campaña, que arrancará tentativamente a mediados de enero de 2027.