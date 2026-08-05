UDS FC afina detalles rumbo al arranque

Como parte de su preparación para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, la plantilla de UDS FC tuvo una sesión de entrenamiento y un interescuadras en el estadio municipal de Comitán.

A través de un comunicado, la directiva del equipo de la Universidad del Sureste explicó que la actividad estuvo incluida en los festejos de la Expo Feria Comitán 2026.

Buen ensayo

El director técnico Orbelio Mazariegos Escobedo utilizó a la mayor parte del plantel para observar el desempeño de sus jugadores y en el duelo interno, el cuadro titular se impuso por la mínima diferencia ante los suplentes, frente a los aficionados que acudieron al inmueble comiteco.

El estratega explicó que los partidos de preparación permiten detectar aspectos por corregir durante la semana, además de evaluar a los futbolistas que buscan un lugar en la plantilla definitiva.

Además, remarcó que varios de ellos fueron seleccionados durante el último proceso de visorías y se encuentran en etapa de adaptación al sistema de juego.

“De las visorías saqué muy buenos muchachos que están ayudando al equipo. Son jugadores que se están adaptando muy bien a mi funcionamiento y estoy satisfecho con esta gente nueva que quiere trabajar”, señaló Mazariegos Escobedo.

Finalmente, el entrenador indicó que la pretemporada avanza de acuerdo con lo programado y adelantó que existe la posibilidad de disputar el próximo sábado otro duelo de práctica en Tuxtla Gutiérrez, como parte del proceso previo al inicio de la competencia.