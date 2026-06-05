UDS FC arranca pretemporada con nuevo DT

La Universidad del Sureste FC puso en marcha sus trabajos de pretemporada bajo el mando de Orbelio Mazariegos Escobedo, nuevo director técnico del equipo, quien llega procedente de Zitácuaro FC de la Liga Premier MX, donde se desempeñaba como auxiliar técnico.

Tras reunirse con la directiva encabezada por Víctor Albores y ser presentado ante la base del plantel que continúa del torneo anterior, el estratega que llega para sustituir a Vicente Nieto en el timón inició labores con miras a la próxima campaña.

En busca de talento

La primera encomienda para Mazariegos Escobedo fue encabezar las visorías efectuadas en el estadio municipal de Comitán, donde se registró una importante respuesta de jóvenes de la región y de distintos puntos de Chiapas, interesados en ganarse un lugar en el proyecto universitario.

Acompañado por su cuerpo técnico, el entrenador observó a los aspirantes, con especial atención en reforzar zonas puntuales del campo, principalmente en labores defensivas y de traslado de balón, además de la búsqueda de un delantero centro.

El técnico adelantó que se encuentra en pláticas con la directiva para programar nuevas visorías en los próximos días, las cuales podrían llevarse a cabo en el municipio de Frontera Comalapa.

Con casi seis años de participación en la Liga TDP, la Universidad del Sureste ha consolidado una política de impulso al talento local. Para este inicio de pretemporada, el plantel cuenta con un 80 por ciento de jugadores surgidos de sus fuerzas básicas, todos ellos estudiantes de distintas unidades académicas.

La institución mantiene abierto el proceso de visorías para sus categorías sub-17, sub-15 y sub-13.