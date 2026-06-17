UDS FC cierra visorías con buena respuesta

Las pruebas efectuadas por la Universidad del Sureste FC en Frontera Comalapa fueron un éxito. Así lo manifestó el director técnico Orbelio Mazariegos Escobedo, luego de reunir a más de 70 futbolistas interesados en integrarse al plantel comiteco rumbo a la próxima temporada de la Liga TDP.

Escenario lleno

La actividad se llevó a cabo en la cancha de CU, ubicada en la colonia Nuevo México, donde jóvenes de Frontera Comalapa y de municipios cercanos como Amatenango y Motozintla mostraron sus cualidades futbolísticas ante el cuerpo técnico.

El objetivo fue detectar talento que pueda sumarse al proyecto deportivo de UDS FC, equipo que continúa trabajando en la conformación de su plantilla.

Mazariegos Escobedo agradeció la disposición de los jugadores que respondieron a la convocatoria y destacó que algunos elementos llamaron la atención durante las pruebas. El estratega adelantó que analizará los perfiles junto con la directiva del club universitario para definir quiénes podrían incorporarse y en qué momento lo harían.

Aunque esta visita marcó el cierre de la etapa de reclutamiento formal de UDS FC, el entrenador aclaró que las puertas no quedan completamente cerradas para otros futbolistas. Sin embargo, también fue puntual al señalar que el equipo necesita iniciar cuanto antes el trabajo con los jugadores ya considerados para encarar la nueva campaña.

Padres de familia que acompañaron a los participantes reconocieron la iniciativa de llevar este tipo de oportunidades a la región, especialmente porque el proyecto de UDS FC no solo contempla la formación deportiva, sino también la preparación académica de los jóvenes que logren integrarse a la institución.