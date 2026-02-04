UDS FC domina, pero le hace falta el gol

La Universidad del Sureste (UDS) FC se quedó con las ganas de conseguir su tercer triunfo consecutivo en la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, pero al final tuvo que conformarse con un empate sin goles frente a Tapachula, en un duelo en el que dominó por amplios periodos.

El encuentro de la fecha 18 de la Liga TDP se vio marcado por la expulsión del jugador visitante Cristóbal Pichardo, quien fue sancionado con tarjeta roja tras una agresión sobre José Joel Jiménez, apenas a los 18 minutos, situación que dejó a Tapachula con un hombre menos desde la primera mitad. Para los comitecos la acción también tuvo repercusiones, pues Jiménez ya no pudo continuar en el partido y fue relevado en el campo por Leiver Gordillo.

A partir de ese momento, el conjunto visitante redujo su propuesta ofensiva y apostó principalmente a jugadas a balón detenido, lo que parecía poner a los universitarios en condiciones para ganar.

Controló pero no anotó

Pese al control del balón y la superioridad numérica, el equipo dirigido por Vicente Nieto careció de claridad en el último sector del campo, manifestando pocas opciones reales de gol ante una defensa visitante que mostró solidez.

El descanso le hizo bien a UDS FC para replantear sus ideas y mejorar su funcionamiento en la segunda mitad. Al minuto 53, Alfredo Contreras ingresó al área rival con balón controlado para encarar al portero, pero no pudo resolver con precisión.

Los jugadores de UDS FC también intentaron con disparos de media distancia que pusieron a trabajar al guardameta Manuel Martínez; y por la banda derecha, Leiver Gordillo y el recién ingresado Jonathan Melgar continuaron generando peligro.

A los 65 minutos, Melgar volvió a tomar el balón por la pradera derecha y, después de dejar en el camino a un par de rivales, ingresó a terreno enemigo para definir ante la salida del arquero, pero Guadalupe Meza apareció en la línea de gol para rechazar el esférico en una salvada milagrosa.

El resto del partido se mantuvo en la misma tónica, con el cuadro local intentando, pero sin precisión final en sus llegadas, ante un adversario que se defendió como pudo para mantener el 0-0.

En la tanda de penales por el punto extra, UDS FC fue más efectivo y se impuso por 4 goles a 1, asegurando el punto adicional que le permite mantenerse en la pelea por posiciones de Liguilla al llegar a 29 unidades, mientras que Tapachula FC acumula 30.

El próximo compromiso para los estudiantes será visitando al Antequera FC de Oaxaca, el próximo sábado, mientras que Tapachula recibirá al Deportivo Napoli de Tabasco, el domingo 8 de febrero, en el estadio Olímpico.