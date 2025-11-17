UDS FC es el rompe quinielas de la fecha 12

El representativo de la Universidad del Sureste (UDS) FC logró una dramática e inesperada victoria de 1-0 sobre el otrora líder del grupo 2 de la Liga TDP, Cruz Azul Laguna de Oaxaca, en la jornada 12.

Los dirigidos por Vicente Nieto afrontaron el encuentro con garra y coraje, ante un rival que, desde el silbatazo inicial del árbitro Feliciano Álvarez Nanduca, metieron la pierna con mucha fuerza y eso provocó que tuvieran hasta cinco amonestados apenas en la primera media hora del juego.

Pese al juego ríspido, Cruz Azul Lagunas dio chispazos de su buen Futbol y tocaron a puerta al menos en dos ocasiones, pero el guardameta Yael Domínguez estuvo atento para realizar una gran atajada en un tiro libre, y en otra el balón dio en el poste para mantener el cero en el marcador.

UDS FC, en cambio, intentó hacer funcionar su juego colectivo y la velocidad por las bandas, pero el volumen de jugadas al frente era escaso y los disparos de media distancia se volvieron una opción, aunque también fueron poco efectivos.

Segundo tiempo intenso

Las acciones en el complemento prácticamente no variaron, pues los universitarios de Comitán apostaron una vez más por el orden y la circulación de balón, mientras que los visitantes adelantaron líneas y también tuvieron entre sus recursos las acciones a balón parado.

Lo que vino a mermar a los cementeros fue la indisciplina, al sufrir las expulsiones de Jorge Nuncio al minuto 50 y de Andrés Callejas al 70’, además del entrenador Alexis López al 72’, mientras que UDS perdió también por tarjeta roja a José Jiménez, para quedarse diez contra nueve en el cierre del juego.

Tras la tensión que se vivió con las expulsiones, UDS FC fue más incisivo y al minuto 89 obtuvo su recompensa, en un centro al corazón del área rival que fue mal rechazado por la defensa, dejando el esférico a los pies de Jorge Borralles, que nada más tuvo que empujarlo al fondo de las redes para hacer estallar las tribunas del Centro de Formación UDS con el 1-0 definitivo.

Pese a encajar el gol de último minuto, Cruz Azul no bajó los brazos y fue al ataque para intentar rescatar al menos el empate, pero la defensa estuvo atinada y el marcador ya no se movió, por lo que el equipo de la Universidad del Sureste pudo volver a festejar un triunfo luego de las últimas dos derrotas.

Los de Comitán cuentan ahora con 18 unidades, mientras que los cementeros se quedan en 27 y caen al segundo puesto del grupo 2.