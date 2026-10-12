UDS FC golea al sotanero y mantiene invicto

UDS FC consiguió una victoria de 5-0 sobre Antequera en el Centro de Alto Rendimiento UDS de Comitán, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse entre los primeros lugares del Grupo 2 de la Liga TDP, en un encuentro donde Henry Vázquez destacó con cuatro anotaciones.

El conjunto dirigido por Orbelio Mazariegos, resolvió buena parte del compromiso durante el primer tiempo, aprovechando sus oportunidades ofensivas ante un rival que también buscó generar peligro, pero que gradualmente perdió el control del encuentro.

Ventaja desde el inicio

La primera anotación llegó al minuto 15, cuando Alberto Bermúdez envió un centro al área que la defensa visitante no consiguió despejar. Henry Vázquez aprovechó el rebote para definir y establecer el 1-0.

UDS mantuvo la iniciativa mediante las incorporaciones de Leiver Gordillo, Rudi Domínguez y el propio Vázquez, quien amplió la diferencia al minuto 31 con un disparo de larga distancia que superó al guardameta Vicente Prieto.

Antes del descanso, al minuto 40, Leiver Gordillo aprovechó una desatención entre la defensa y el arquero de Antequera para recuperar el balón y marcar el 3-0 con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

Vázquez completa la obra

En la segunda mitad, Antequera intentó mantener su propuesta ofensiva, aunque encontró dificultades para superar el orden defensivo de los universitarios.

Al minuto 50, Henry Vázquez volvió a aparecer en el área rival para conseguir su tercera anotación personal y colocar el marcador 4-0.

Con la ventaja, Mazariegos realizó modificaciones en su alineación, mientras UDS continuó generando oportunidades que fueron contenidas por el guardameta visitante.

En los minutos finales, Vázquez ingresó nuevamente al área y definió ante la salida del portero para establecer el 5-0 definitivo, completando una actuación de cuatro goles que contribuyó a una nueva victoria del representativo chiapaneco.

De esta manera, UDS extendió su marca a cinco triunfos y un empate, para sumar 16 puntos que los tienen en la zona alta del grupo 2, mientras que su rival sigue en el sótano de la clasificación con apenas un empate y cinco derrotas.

En su próximo compromiso, los universitarios visitan la capital para medirse a Chifut el domingo 18 de octubre, mientras que Antequera recibirá a Lobos Iteca.